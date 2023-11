Analyse Gestaltungsleitfaden soll mehr Harmonie in die Trierer City bringen

Wer durch die Trierer Innenstadt geht, ist buntes Treiben gewohnt. Gemeint sind damit nicht die Menschen aus aller Herren Länder, die auf der Suche nach Sehenswürdigkeiten und Einkaufsschnäppchen die Fußgängerzone bevölkern. „Ich habe noch in keiner Stadt so viele unterschiedliche Mülleimer gesehen.“ Mit dieser Feststellung beschreibt Christoph Heckel einen von vielen Aspekten, mit denen er und die Mitarbeiter seines Büros BGHPlan sich in den vergangenen sechs Monaten intensiv beschäftigt haben.