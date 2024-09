Trierer Amtsgericht Duo hatte Zigaretten im Wert von 58.000 Euro geklaut: Nun gibt es ein Urteil

32 Mal haben zwei Männer Pakete aufgeschnitten und aus den Transportbehältern Zigaretten gestohlen. Das hatte Staatsanwältin Verena Gaußmann den beiden Angeklagten am ersten Verhandlungstag im Prozess vor dem Amtsgericht Trier vorgeworfen. Am Tag vor dem zweiten Verhandlungstag haben sich dann Verteidigung und Staatsanwältin verständigt: Die Männer geben die Diebstähle zu und müssen im Gegenzug nicht befürchten, vier oder fünf Jahre in Haft zu kommen. Auch das wäre möglich gewesen.