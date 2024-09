Böse Überraschung 40 Millionen Miese statt 4 Millionen plus: Trierer Haushalt stürzt ins Bodenlose

Es sah alles so gut aus! So, als könnte Trier sich langsam aus dem Finanzloch heraus graben. Schon 2021, 2022 und 2023 hatte die Stadt – anders als in den Jahren zuvor – keine neuen Schulden mehr gemacht. Im Frühling 2024 übernahm das Land Rheinland-Pfalz dann auch noch 270 Millionen Euro von den rund 420 Millionen Euro Miesen, die sich Trier über die Jahre von Banken zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs geliehen hatte. Bedingung für die Entschuldung, die die Stadt von rund drei Millionen Euro jährlichen Zinszahlungen entlastet: Trier darf auch weiterhin keine neuen Schulden machen!