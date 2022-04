Bistumsfest : Heilig-Rock-Tage beginnen mit Gottesdienst im Trierer Dom

Heilig-Rock-Tage: Abendlob im Trierer Dom Foto: Pressestelle/Bistum Trier

Trier Die Heilig-Rock-Tagen in Trier starten wieder: Nach zwei Jahren Pandemie-Beschränkungen erwartet das Bistumsfest mehr Pilger. Los geht es heute (17 Uhr) mit einem Gottesdienst mit Bischof Stephan Ackermann im Dom.

Das Kulturprogramm der Heilig-Rock-Tage bietet vom 29. April bis 8. Mai ein breitgefächertes Angebot, das rund um den Dom für alle Interessierten kostenfrei zugänglich ist.

Täglich um 19 Uhr können Musikbegeisterte ins Kulturzelt auf dem Domfreihof kommen, wo Musikschaffende aus Trier und der Umgebung zu Konzerten einladen. Am 29. April spielt die Coverband „Rough Mix“ Pop-, Rock- und Soulklassiker der letzten 40 Jahre. Hauptsächlich eigene Songs angelehnt an den Classic Rock der 1970er bis 1990er Jahre spielen „Vincent & The Strangers“ am 30. April. LUKE bietet am 1. Mai Pop-Rock-Songs mit der Authentizität und Seele des Blues. Mit „Völlig von der Rolle – Andreas dreht am Hamsterrad“ ist die musikalische und literarische Umsetzung des Hörbuchs von Andreas Sittmann am 2. Mai überschrieben.

Info Veranstaltungen im Überblick Die Heilig-Rock-Tage beginnen mit dem Eröffnungsgottesdienst am Freitag, 29. April, um 17 Uhr im Dom. Täglich um 17 Uhr wird im Dom ein Pontifikalamt gefeiert – mit unterschiedlichen Zielgruppen, aber immer offen für alle. Weitere regelmäßige Angebote sind Ökumenische Mittagsgebete um 12 Uhr auf dem Trierer Hauptmarkt, Konzerte um 19 Uhr im Kulturzelt auf dem Domfreihof und das Abendlob immer um 21 Uhr – außer am Samstag, 30. April – im Dom. Die Heilig-Rock-Kapelle ist täglich geöffnet; auch der Fürbitt-Ort vor dem Dom kann täglich aufgesucht werden. Am 7. und 8. Mai wird 24 Stunden lang für geistliche Berufe gebetet. Einige Veranstaltungen werden auch über den YouTube-Kanal des Bistums Trier und den OK54 Bürgerrundfunk Trier übertragen. Infos und Programmheft auf www.heilig-rock-tage.de

Quer durch alle Jahrzehnte und Stilrichtungen spielen sich die „Flexible Tones“ am 3. Mai. „The Blue Drive“ bieten am 4. Mai eigene und gecoverte Songs. Rock, Pop und Funk von den 80ern bis heute gibt es von den „Wir fantastischen“ am 5. Mai. „Tinnef“ hat am 6. Mai Cover-Jazz im Gepäck. Passend zum Tag der Weltkirche am 7. Mai gastiert an diesem Abend die bolivianische Gruppe „Chiquiago & Willy Claure“ mit traditioneller bolivianischer Musik im Kulturzelt.

Jeden Abend um 21 Uhr – außer am Samstag, 30. April wegen des Taizégebets um 20 Uhr – findet das Abendlob statt, eine Verbindung von Wort und Musik in der besonderen Atmosphäre des Trierer Doms. Den Auftakt am 29. April machen die Speyerer Domsingknaben, das Wort hat der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Dr. Georg Bätzing.

In der Ausstellung „Würde“ zeigt der Bonner Diakon und Holzbildhauer Ralf Knoblauch im Dom seine Königsfiguren und lädt zur Auseinandersetzung mit dem Thema ein. Wer „Mehr Leben entdecken“ will, ist in den Domkreuzgang eingeladen: Die interaktive Erlebnisausstellung ist anlässlich der Seligsprechung des Pallottinerpaters Richard Henkes 2019 entstanden.

Mitten am Tag für 15 Minuten innehalten ist möglich bei den täglichen „Atempausen“ an unterschiedlichen Orten. Wer auf den Spuren des Heiligen Martin wandeln möchte, kann dies von Montag, 2. Mai, bis Samstag, 7. Mai (jeweils 19 Uhr, außer Samstag: 12 Uhr).