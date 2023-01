Probleme beim Ausweichquartier : Hort, Grundschule, Ganztagsbetreuung: Schon wieder andere Pläne in Trier-Heiligkreuz?

Wie geht es weiter am Schulstandort Heiligkreuz? Für Hort und Schulbetrieb gibt’s zu wenig Räume, beim für den Umzug des Horts ins Auge gefasste Ausweichquartier gibt’s allerdings Probleme. Foto: Tv/Harald Jansen

Trier Die Aufregung ist groß in Trier-Heiligkreuz: Nahezu täglich schwirren neue Informationen, aber auch Gerüchte, über die Zukunft von Hort und Ganztagsschule durch den Stadtteil. Tatsächlich scheint aus dem zuletzt für den Hort ins Auge gefassten Ausweichquartier zumindest zum Jahreswechsel 23/24 nichts zu werden.

Die Grundschule Trier-Heiligkreuz wächst. Die Stadt Trier hat daher dem seit 33 Jahren im gleichen Gebäude untergebrachte Hort die Räumlichkeiten gekündigt. Die Aufregung im Stadtteil ist groß. Zumal der kurzfristig gefasste Plan, den Hort in das Gebäude der 1,5 Kilometer entfernten Treverer-Schule umzusiedeln, offenbar Haken hat.

Dass die Grundschule möglichst schon zum Schuljahr 2024/25 zur Ganztagsschule werden soll – und dann noch mehr Platz braucht – erhöht den Druck. Die Eltern sind verunsichert. Der Volksfreund hat mit Sozialdezernentin Elvira Garbes (Grüne), Jugendamtsleiter Carsten Lang und dem Träger des Horts über den Stand der Dinge gesprochen.

Die Stadt erhebt derzeit per Elternumfrage den Bedarf an einer Ganztagsschule (GTS) in Heiligkreuz. Wie sind die Rückmeldungen bisher?

Dezernentin Elvira Garbes: „Die Umfrage läuft ja noch bis zum 6. Februar – abschließend können wir also noch nichts sagen. Aber bislang sieht der Rücklauf so aus, als bestehe ausreichend Bedarf, um die Einrichtung einer Ganztagsschule in Mainz zu beantragen.“

Wie soll der GTS-Betrieb gestaltet werden – verpflichtend für alle Schüler oder wird nur ein Teil der Klassen zur GTS? Jugendamtsleiter Carsten Lang: „Es soll eine Ganztagsschule in Angebotsform werden. Das heißt: Ganztagsklassen werden gemäß des Bedarfs, den die Eltern für ihre Kinder anmelden, eingerichtet. Es wird also so sein, dass es Halbtags- und Ganztagsklassen geben wird. Je nach Bedarf ist es möglich, dass der jetzt schon bestehende Nachmittagsbetreuung weiter für Halbtagskinder angeboten wird und an Freitagen auch für Ganztagskinder, denn freitagnachmittags enden Ganztagsschulen ja schon um 12 Uhr.“

Wie und von wem sollen die Kinder am Nachmittag betreut werden?

Dezernentin Garbes: „Das detaillierte Betreuungskonzept auszuarbeiten, wird Sache der Schule sein, wenn feststeht, dass das Ganztagsangebot kommt. Grundsätzlich ist es so, dass die GTS-Nachmittagsbetreuung auch von Menschen übernommen werden kann, die keine pädagogische Ausbildung haben – zum Beispiel von Sporttrainern von Vereinen oder auch Elternteilen.“

Bei den Eltern gab es Ärger darüber, dass der Info-Abend zum GTS-Betrieb erst jetzt stattfindet – die Bedarfsumfrage aber schon Anfang Januar gestartet wurde. Warum nicht erst Infos und dann die Erhebung?

Jugendamtsleiter Lang: „Mit der Umfrage war ein ausführliches Elternschreiben verbunden mit allen grundsätzlichen Informationen zu einem möglichen Ganztagsbetrieb. Ich halte die Reihenfolge – erstmal zu erheben, wie der Bedarf an Betreuung ist und dann zu einem Gespräch mit ersten konkreten Informationen einzuladen – immer noch für richtig. Dass wir die Umfrage nach GTS-Bedarf im Schulbezirk Heiligkreuz gemeinsam mit der stadtweiten Umfrage bei allen Eltern von Grundschul- und Vorschulkindern verknüpft haben, war allerdings tatsächlich nicht ideal – das hat viele Eltern verwirrt.“

Bei Horten liegt der Betreuungsschlüssel bei einer pädagogischen Fachkraft pro 12 Kindern – das ist doch qualitativ viel besser als in einer GTS.

Dezernentin Garbes: „Es ist so, dass in Horte in privater Trägerschaft grundsätzlich viel mehr öffentliches Geld fließt als die Betreuung in Ganztagsschulen kostet. Daraus kann man aber nicht ableiten, dass die Betreuung in Horten grundsätzlich besser ist als in Schulen – in denen ja immerhin akademisch ausgebildetes Personal arbeitet und die Ganztagskonzepte erstellt. Während die Betreuungsplätze in Horten durch Geld der Stadt finanziert werden – abzüglich der Elternbeiträge –, ist der Kostenträger für die Ganztagsbetreuung das Land. Die Qualität der Ganztagsbetreuung in Schulen hängt also auch davon ab, wie viel Geld das Land dafür ausgibt. Die Stadt kann nicht für alle Kinder Hort-Plätze finanzieren. Mir ist es aber sehr wichtig, dass es für alle Kinder Betreuungsplätze gibt in angemessener Qualität.“

Horte bieten Betreuung bis 18 Uhr an, GTS nur bis 15 Uhr und Freitagsnachmittags gar nicht. Wie kann diese Lücke gefüllt werden?

Jugendamtsleiter Lang: „Es ist durchaus denkbar, dass an einer GTS diese Lücke gefüllt wird – etwa durch ein zusätzliches Betreuungsangebot von 16 bis 18 Uhr und an Freitagnachmittagen.“

Der Hort hat Widerspruch gegen die Kündigung seiner Räumlichkeiten in der Grundschule Heiligkreuz eingelegt. Wie reagiert die Stadt darauf?

Dezernentin Garbes: „Unser Rechtsamt prüft noch – bislang ist uns allerdings nichts aufgefallen, weshalb wir die Kündigung aufheben müssten. Die Kündigung ist zum 30. Juni ausgesprochen, mit dem Hort-Träger ist aber bereits eine Nutzungsvereinbarung bis zum 31. Dezember vereinbart worden. Wenn bis dahin keine alternativen Räume gefunden wurden, kann diese Nutzungsvereinbarung auch noch verlängert werden.“

Hans Maintz-Stadler, stellvertretender Vorsitzender des Hort-Trägervereins Tina: „Die Nutzungsvereinbarung bis Ende des Jahres verschafft uns ein bisschen Luft, wäre es strikt bei der Kündigung zum 30. Juni geblieben, hätten wir einem Teil unserer Erziehern und Erzieherinnen quasi umgehend kündigen müssen, weil sie Kündigungsfristen von sechs Monaten haben. Dieser Druck ist jetzt erstmal raus – zumindest bis Juni.“

Als Alternativstandort ist das Gebäude der Treverer-Schule im Gespräch, deren Schulbetrieb nach Schweich verlegt werden soll. Beim Ortstermin war der Hort-Träger allerdings offenbar nicht begeistert von den möglichen neuen Räumlichkeiten. Jugendamtsleiter Carsten Lang: „Wir haben dem Hort-Träger die Räumlichkeiten gezeigt, die nach unserer Auffassung mit verträglichem Aufwand für den Hortbetrieb hergerichtet werden könnten.“

Hort-Vorsitzender Maintz-Stadler: „Unserer Ansicht nach wären umfangreiche Umbauten notwendig – es gibt in dem für uns gedachten Bereich zum Beispiel keine getrennten Toiletten für Jungen und Mädchen und auch keine Küche für die frische Zubereitung des Mittagessens für unsere Kinder. Auf eine Küche müssen wir allerdings bestehen, weil wir diesen Qualitätsstandard n den Verträgen mit den Eltern vereinbart haben. Außerdem wäre ein Bustransfer von der Grundschule zum Hort absolut notwendig.“

Ohne festen Plan, wo der Hortbetrieb nach dem 31. Dezember 2023 stattfinden wird, kann der Hort keine neuen Betreuungsverträge mit den Eltern abschließen.Hort-Vorsitzender Stadler: „Unsere Verträge laufen von Juli bis Juli – ohne Sicherheit, auch nach dem 31. Dezember noch Räumlichkeiten zu haben, können wir also Verträge nicht neu abschließen. Wir fordern daher von der Stadt, die Nutzungsvereinbarung über den 31. Dezember hinaus bis mindestens zum 30. Juli 2024 zu verlängern.“

Ist der Umzug in die Treverer-Schule zum Jahreswechsel überhaupt realistisch? Nach Volksfreund-Informationen ist der Umzug in das neue Schulgebäude in Schweich erst für Februar 2024 vorgesehen – und die Räumlichkeiten müssten dann ja auch noch für den Hortbetrieb hergerichtet werden.