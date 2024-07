Ermittlungen wegen Tierquälerei Erstochener Golden Retriever: Polizei nennt Rasse des zweiten Hunds

Im Internet kochten die Emotionen hoch, nachdem der Volksfreund über das Drama berichtet hatte, das sich am Montag, 8. Juli, in Trier-Heiligkreuz abspielte: Zwei Mädchen im Teenageralter waren mit einem Golden Retriever im Karlsweg unterwegs. Offenbar plötzlich riss sich der Hund los, lief quer über die Straße und „attackierte“ – laut Polizeibericht – dort den angeleinten Hund eines Mannes. Die Hunde seien „ineinander geraten“, heißt es im Polizeibericht weiter. Das Herrchen des zweiten Hunds zog dann ein Taschenmesser und stach zu. Der blutende Hund schleppte sich zwar noch zurück zu dem Mädchen aus der Besitzerfamilie, starb aber anschließend in der Tierklinik in Trier-Feyen. Laut Polizei hatte der Mann nur einen einzigen Stich gesetzt. Nach Volksfreund-Informationen traf dieser das Herz.