Plastik statt Körnerschicht Entscheidung steht an: Bekommt Heiligkreuz endlich einen Kunstrasenplatz?

Wer wissen möchte, was folgender Satz bedeutet, der sollte jemanden fragen, der sich damit auskennt: „Der bestehende Tennenplatz auf der Bezirkssportanlage Trier-Heiligkreuz befindet sich in einem äußerst veralteten, desolaten und sanierungsbedürftigen Zustand.“ So steht es in der Vorlage für die Sitzung des Stadtrats Trier am Donnerstag, 16. April. Übersetzt heißt das. Der Platz hat noch nicht einmal eine Drainage. Das unterschiedet ihn zwar nicht vom Platz im Saarbrücker Ludwigpark. Doch der Saarbrücker Platz hat Ende Februar einen neuen Rollrasen bekommen. Der Aschenplatz in Heiligkreuz stammt noch aus den 1960er-Jahren und wurde bisher nie saniert. Bei Regen gibt es überall Pfützen, bei trockenem Wetter staubt es gewaltig.