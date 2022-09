Vier neue Mehrfamilienhäuser : „Wollen hier keine weiteren Wohnblöcke“ – Anwohner protestieren gegen Großprojekt in Heiligkreuz

Zum Gespräch mit unserer Redaktion sind etwa 60 Anwohner an die Wendeplatte der Peter-Wust-Straße gekommen. Eines der vier geplanten Gebäude könnte dort zwischen den beiden existierenden Wohnblöcken im Hintergrund entstehen. Foto: Rainer Neubert

Trier-Heiligkreuz Sollen in Heiligkreuz vier Mehrfamilienhäuser zwischen bestehenden Wohngebäuden gebaut werden? Diese Frage bewegt Anwohner in dem Stadtteil. Was sie mobilisiert, war Thema bei einem Treffen mit unserer Redaktion.