Kreative Aktion Wie eine Trierer Schule ein Zeichen für Vielfalt setzt

In den vergangenen Wochen gingen deutschlandweit Menschen auf die Straße, um sich für Vielfalt und Toleranz und gegen einen Rechtsruck einzusetzen. Auch die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums haben das politische Geschehen mitbekommen. Nina Weidenbach ist Lehrerin am HGT: „Der Umgang der Kinder mit der Situation war ganz unterschiedlich. Das hing auch damit zusammen, wie die Unruhen in der Familie besprochen wurden.“ Zum Teil seien die Schüler gezielt auf sie zugekommen. „Sie haben ihre Ängste angesprochen, was schon mal super ist. Daraus ist bei uns als Schule der Wunsch entstanden, ein Zeichen zu setzen und unseren Schülern zu zeigen, dass wir uns für sie einsetzen.“ Die Lehrerin erzählt von einem farbigen Schüler aus der fünften Klasse: „Der Junge ist nach dem Unterricht auf seine Lehrerin zugegangen und hat gefragt, ob er abgeschoben wird, wenn die Alternative für Deutschland gewählt wird.“