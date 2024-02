Grund für Porta-Sperrung Per Kran mit Knickarm: Hier kommt Holz für die Porta-Baustelle

Davon haben die alten Römer nicht mal träumen können: Baumaterial, das in 24 Metern Höhe im Westturm der Porta Nigra benötigt wird, schwebt dort oben einfach zum Fenster ein. Kein Bauarbeiter muss sich dafür plagen. Felix Neudeck von der Wiesbadener Firma Haas Krandienst regelt die Materialzufuhr per Fernsteuerung mit einem LKW-Ladekran, der über einen Knickarm verfügt. Somit lassen sich die insgesamt rund sechs Tonnen schweren Eichenhölzer bequem in luftige Höhe heben und dann durch die Öffnung ins antike Wahrzeichen Triers verfrachten.