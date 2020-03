Coronavirus-Hilfsaktion : Trier hilft sich auf Facebook - und andere folgen

Trier Das öffentliche Leben kommt zunehmend zum Erliegen. Schulen, Kitas und viele öffentliche Einrichtungen schließen, um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu verringern. Trierer Bürger finden sich jetzt in Facebookgruppen zusammen, um sich gegenseitig zu helfen. Und andere Kreise, Gemeinden und Orte folgen.

In Trier haben sich Facebook-Nutzer in der Gruppe „Trier hilft sich“ zusammengeschlossen und bieten sich gegenseitig Hilfe an. Weitere Gruppen in anderen Gemeinden und Kreisen sind auch in der Gründung. Die Zahl der Mitglieder steigt rasant an.