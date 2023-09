Ständig auf fremde Hilfe angewiesen Hirnschaden nach Corona-Impfung – Wie eine Familie aus Trier damit lebt

„Es muss immer jemand bei ihr sein“, sagt ihr Sohn Jan (23), der an der Universität Trier BWL studiert. Sonst sei die Gefahr zu groß, dass seine Mutter etwas Unüberlegtes mache. „Sie ist sich der Tragweite ihrer Handlungen nicht bewusst. Sie ist in Teilbereichen mental auf dem Stand eines Kindes“, sagt er. Auf die Frage, was sie am Tag am liebsten mache, sagt sie: „Skip-Bo spielen. Und Pik Dame, das mag ich auch.“ Ihr Blick geht immer wieder ins Leere.