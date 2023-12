Vom Dach abgeseilt Höhenretter bringen als Nikolaus und Engel ein Lächeln zu den Kindern im Mutterhaus Trier (Fotos)

Was stehen hier so viele Feuerwehrfahrzeuge – ist etwas passiert? Das haben sich am Mittwoch, 6. Dezember, einige Besucherinnen und Besucher am Mutterhaus in Trier gefragt. Denn am Morgen war viel los rund um das Gebäude. In Blickrichtung der Kinderstation haben die Fachkräfte der Höhenrettung bereits früh damit begonnen, auf dem Dach des Krankenhauses ihre Konstruktion aufzubauen, um sich später dort abseilen lassen zu können. Doch es war nicht nur ein einfaches Abseilen, es sollte etwas Besonderes werden.