Alle Jahre wieder Trierer Weihnachtszirkus feiert Premiere in den Moselauen - Das sind die Höhepunkte (Fotos)

Doch mit Schmerzen ist all das, was Ludvik zeigt, nicht verbunden. Es ist eine besondere Kunstform der Kontorsion, bei der ein Akrobat seinen Körper aufgrund jahrelangen Trainings extrem biegen kann. So zwängt er sich durch die Öffnungen von sechs Tennisschlägern und dreht seinen Körper in Positionen, bei denen es manches mal schwerfällt zu sagen, wo vorne und hinten oder oben und unten ist. All das sei nur mit einem harten Training schon als Kind zu erreichen, schildert der gebürtige Tscheche Ludvik. „Mit elf Jahren habe ich mit dem Training begonnen. Seitdem übe ich täglich ein bis zwei Stunden, um mich mühelos in alle Richtungen verdrehen zu können“.