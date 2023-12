Hotellerie & Gastronomie Neue Pächter: Trierer Hotel Constantin wiedereröffnet

Wer in der Trierer Kaiserstraße unterwegs ist, passiert kurz vor der Einmündung in die Moseluferstraße den Eingang des Hotels Constantin. Zu sehen gab es da fast anderthalb Jahre lang nichts, abgesehen von leeren Läden und einer ebenfalls verschlossenen Hoteltür. Doch jetzt gibt es wieder Bewegung. Menschen mit Gepäck – offenkundig Gäste – betreten oder verlassen den Beherbergungsbetrieb am City-seitigen Römerbrücken-Kopf, der doch seit Juli 2022 geschlossen ist. Besser gesagt: geschlossen war. Denn auch im Internet gib es Lebenszeichen. Das Hotel Constantin ist wieder da. Und das völlig wider Erwarten.