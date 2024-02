Politprominenz in Euren Freie Wähler stimmen sich auf Kommunal- und Europawahl ein: Hubert Aiwanger spricht in Trier

Trier · Prominente Unterstützung für die Freien Wähler in Stadt und Kreis: Einen Tag nach dem Bundesparteitag in Bitburg hat Bundesvorsitzender Hubert Aiwanger beim Neujahrsempfang im Druckwerk in Trier-Euren gesprochen.

18.02.2024 , 15:07 Uhr

Der Bundesvorsitzende Hubert Aiwanger spricht beim Neujahrsempfang der Freien Wähler Stadt Trier und Kreis Trier-Saarburg Foto: TV/Rebecca Schaal