Kundgebung Gegen AfD: Demonstration auf dem Trierer Domfreihof (Fotos)

Am Freitagabend kamen rund 600 Demonstranten auf dem Trierer Domfreihof zusammen, um gemeinsam gegen die AfD zu demonstrieren. Die AfD hatte zeitgleich zu einer Veranstaltung in die Volkshochschule Trier am Domfreihof eingeladen. Polizisten der Einsatzhundertschaft und ein Absperrgitter trennten die Demonstranten vom Eingangbereich der VHS.