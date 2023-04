Nationalsozialismus in der Region Die Taten des Trierer SS-Manns Karl Kirwald

Es folgen mehrere Gnadengesuche, gerichtet an Ministerpräsident Altmeier und Justizminister Becher, auch unterstützt von der „Stillen Hilfe“ in Person der Prinzessin von Isenburg, die sich früher schon für „Kriegsverurteilte“ im Wittlicher Gefängnis eingesetzt hatte. Kirwald sei als „politischer Gefangener“ zu betrachten und umgehend freizulassen, nachdem der letzte Wittlicher Häftling entlassen sei. In der Ablehnung verweist die Staatskanzlei in Mainz darauf, dass Kirwald – im Gegensatz zu den in Wittlich Inhaftierten – von einem deutschen Gericht und nach deutschem Prozessrecht verurteilt worden war. Die Ablehnung der Gnadengesuche Kirwalds, seiner Frau und seines Bruders erfolgte auch, weil Kirwald sich nach wie vor ohne jede Schuldeinsicht zeigte. Im Gnadengesuch von 1955 sieht der Justizminister etwas Bemerkenswertes: Anscheinend bekenne sich Kirwald erstmals überhaupt zu seinen Taten, weil er sich auf einen „Befehlsnotstand“ berufe. Dagegen hält der Justizminister fest, Kirwald habe erwiesenermaßen „aus eigener Machtvollkommenheit“ gehandelt. Drei Jahre später spricht Kirwald erstmals von seiner „politischen Verblendung“, durch die er „schwere Schuld auf sein Gewissen geladen habe“. Vom Leid der Opfer und deren Familien findet sich bei Kirwald selbst kein Wort, während sowohl er als auch seine Frau sogar in einem Schreiben an Bundeskanzler Adenauer das Elend seiner Familie in aller Anschaulichkeit darlegten.