Ranking : Deutsche Großstädte auf dem Prüfstand: In einer Kategorie landet Trier auf dem letzten Platz

Foto: TV/Hans Krämer

Trier Wie lebt und arbeitet es sich in Trier? Im Städteranking 2022 wurden die deutschen Großstädte unter die Lupe genommen. Dabei gibt es an der Mosel nicht nur Grund zur Freude.

Trier hat seine Stärken und Schwächen. Und die Trierer erzählen gerne, was in der Stadt gerade nicht so gut läuft: Mit dabei sind immer wieder Verkehrsprobleme, hohe Mieten und viele Baustellen. Im großen Städteranking 2022 schneidet Trier vor allem bei der Bewertung des Arbeitsmarktes sehr schlecht ab.

So funktioniert das Städteranking 2022

Das Institut der deutschen Wirtschaft Köln hat im Auftrag von IW Consult, Wirtschaftswoche und ImmoScout24 alle deutschen Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern in einer umfangreichen Studie genauer unter die Lupe genommen. Es wurde sowohl der Status Quo, die aktuelle Entwicklung und die Nachhaltigkeit untersucht. Dabei wurden die Gesamtergebnisse aus vielen Indikatoren in unterschiedlichen Kategorien berechnet. Wir haben uns das Städteranking genauer angesehen.

Wo die Studie Probleme sieht

Sehr niedrige Arbeitslosenzahlen, viele offene Stellen für Fachkräfte — umso überraschender, dass Trier bei der Bewertung des Arbeitsmarktes durch das Kölner Institut trotzdem schlecht abschneidet. Insgesamt landet die Römerstadt dort nämlich nur auf Platz 66 von 71. Das hat mit der Art der Bewertung zu tun. Da die Studie auf ganz unterschiedliche Aspekte schaut und daraus eine Gesamtbewertung berechnet, können einzelne Werte das Gesamtergebnis maßgeblich beeinflussen.

Verantwortlich für das schlechte Abschneiden Triers sind zum Beispiel die Beschäftigungsquote Älterer (70. Platz) und Frauen (70. Platz).

In einer Kategorie landet Trier aber sogar auf dem letzten Platz im Städteranking 2022: Die Arbeitsplatzversorgung. Nur 55,9 Prozent der Trierer können laut Studie in ihrer Heimatstadt einen Arbeitsplatz finden. Die Erklärung hierfür findet sich aber in einem anderen Wert. Trier ist auch eine Pendlerstadt. Was Trierer natürlich schon lange wissen, hat die Studie festgehalten. Im Schnitt kommen in Trier auf 100 Einwohner 17 Pendler. Damit landet die Stadt auf Platz 20 im deutschlandweiten Vergleich.

Insgesamt hat die Stadt Trier nämlich eine geringe Arbeitslosenquote von nur 4,4 Prozent (Stand Oktober 2022). Viele Trierer arbeiten einfach außerhalb der Stadtgrenzen, zum Beispiel in Luxemburg.

Viel Tourismus in Trier

Trier ist eine Tourismusstadt. Die Geburtsstadt von Karl-Marx lockt mit ihren Römerbauten und Ausgrabungen viele Gäste an die Mosel. Aktuell zieht die Ausstellung „Der Untergang des römischen Reiches“ viele Besucher in das rheinische Landesmuseum. Entsprechend weit oben (9. Platz) landet Trier bei der Auswertung der Gästeübernachtungen.

Familienfreundlich: Trier bietet vergleichsweise viele Kitaplätze

Auch bei der Kitaquote schneidet Trier gut ab. Der Untersuchung zufolge bekommen 94 Prozent der Kinder unter sechs Jahren einen Kitaplatz. Das reicht für Platz 19 im Städteranking. Seit 2016 sind sogar so viele neue Kitaplätze entstanden, dass Trier es in der Weiterentwicklung dieser Kategorie auf den ersten Platz geschafft hat.

So sieht es am Wohnungsmarkt in Trier aus

Bei der Bewertung des Wohnungsmarktes landet Trier insgesamt im Mittelfeld (Platz 41). Besonders positiv fällt aber der Wohnungsneubau auf. Im Verhältnis zum vorhandenen Bestand werden in Trier vergleichsweise viele neue Wohnungen gebaut: 10,9 pro 1.000 Wohnungen. Das reicht für Platz 9. Schaut man sich die Entwicklung an, landet Trier sogar auf Platz 5. Der Wohnungsneubau hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen.

Trier ist umweltfreundlich

Bei der Untersuchung der Nachhaltigkeit hat Trier sich besonders im Feld Ökologie hervorgetan (insgesamt Platz 9). Hier wird vielerorts auf Solarenergie gesetzt (Platz 6). Und auch der Nahverkehr scheint – zumindest in der Stadt – gut ausgebaut. Im Durchschnitt erreiche jeder Trierer eine Haltestelle in maximal 174 Metern. Damit landet Trier auf Platz 9. Die Studie bescheinigt Trier zudem eine hohe Luftqualität (Platz 6). Nur fünf Städte haben eine geringere Feinstaubbelastung als Trier.

