Neubau aus 14 Containern : Flieten Franz kommt nach Zurlauben – Das erwartet Hähnchen-Fans am neuen Standort

Trier Inhaber Max Laux bestätigt: Die beliebte „Fressbude“ Flieten Franz zieht im Sommer ans Zurlaubener Ufer. Wann es losgeht und welche besonderen Tastings auf die Gäste zukommen.

Die Gerüchte haben ein Ende: Die Imbissbude Flieten Franz eröffnet Ende Mai/Anfang Juni in Zurlauben in Trier. Das hat Inhaber Max Laux nun offiziell bekannt gegeben. Ein fester Standort mit Dachterrasse in Containerbauweise entsteht momentan am Moselufer. „Es wird noch ein langer Weg bis alles läuft aber ich bin mir sicher wir werden ein neues Highlight in der Trierer Gastro Szene schaffen“, sagt Laux. Baubeginn sei noch diesen Monat. Bis zur Eröffnung bleibt das bisherige Angebot in der Luxemburgerstraße in Trier-West bestehen.