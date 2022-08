Verkehr : Zahl der E-Autos in Trier holt rasant auf

Trier Zum allersten Mal in der Geschichte des Autos ist die Zahl der Verbrenner in der Stadt Trier rückläufig. Gleichzeitig hat sich die Anzahl der E-Autos innerhalb eines Jahres vervielfacht. Warum das trotzdem schlechte Nachrichten für Staus und Verkehrschaos sind.

Autos prägen seit Jahrzehnten das Trierer Stadtbild. Obwohl sich Fußgänger und das öffentliches Leben zahlreiche Orte, wie die Simeonstraße oder den Viehmarkt, vom Verkehr auf vier Rädern zurückerkämpfen konnten, gehören Staus und Motorlärm ebenso zur Innenstadt, wie Porta oder Dom. Das wird sich trotz Stadtbussen und Radfahrern auch in Zukunft nicht so schnell ändern, wie die neuen Zulassungszahlen für das Jahr 2021 zeigen.

64.536 waren Ende 2021 laut dem Amt für Stadt, Forschung und Entwicklung in Trier gemeldet, etwa 586 Autos pro 1.000 Einwohner. Damit liegt Trier zwar deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt von 717 Autos je 1.000 Einwohner, Städte haben jedoch in der Regel eine deutlich bessere Bilanz als Landkreise, mit Berlin als Spitzenreiter bei 335 Autos pro 1.000 Berlinern.

Immer mehr E-Autos und Hybridwagen in Trier

Obwohl Benziner und Dieselfahrzeuge immer noch den größten Anteil in Trier haben, legen E-Autos und Hybridwagen immer weiter zu. Während es 2016 nur 39 rein elektrische Autos in Trier gab, ist die Zahl innerhalb von fünf Jahren auf 1075 E-Autos gestiegen. Allein von 2020 auf 2021 hat sich die Menge an E-Autos mit 697 Neuanmeldungen mehr als verdreifacht. Auch die Zahl der Hybridwagen in Trier steigt mit einem Plus von 776 Neuanmeldungen in ähnlicher Weise.