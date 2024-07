Wer zahlt für die Entsorgung? Was es mit den illegalen Müllbergen in Trier Gartenfeld auf sich hat

Wer in den vergangenen Wochen durch die Güterstraße gefahren ist, dem ist sehr wahrscheinlich etwas aufgefallen: Vor den Häusern 49-55 stapelt sich alle Art an Abfall und Sperrmüll. Nahezu täglich werden Möbel, Matratzen, Restmüll und Elektrogeräte achtlos auf den Bürgersteig gestellt. Alle Versuche von Stadt und Zweckverband ART, einen Verantwortlichen zu finden, verliefen bisher ins Leere. Was bleibt, ist der Müll – und die Frage, wer zahlt für die Entsorgung?