Corona : Großer Andrang beim freien Impfen in der Tufa in Trier

Großer Andrang beim freien Impfen in der Tufa in Trier

Trier In der Tufa Trier gibt es auch zwischen den Jahren die Möglichkeit zum Impfen ohne Anmeldung. Die Menschen stehen dafür Schlange.

Viele Impfwillige wollten am Montag die Möglichkeit zum Impfen ohne Anmeldung im Kommunikationszentrum Tuchfabrik in Trier nutzen. Wegen des großen Andrangs bildete sich eine lange Warteschlange. In dem Gebäude in der Wechselstraße werden in den kommenden Tagen und im Januar weitere Angebote für das Impfen ohne Voranmeldung gemacht.