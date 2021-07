Corona-Impfungen in Trier ohne Termin : 120 Menschen kommen spontan zum Impfzentrum, 20 Prozent lassen Termin verstreichen

Im Impfzentrum in den Trierer Moselauen kann man sich auch ohne Termin impfen lassen, das nächste Mal am Montag zwischen 11.30 Uhr und 15.30 Uhr. Foto: Rainer Neubert

Trier Immerhin 120 Menschen sind dem Aufruf von Stadt und Landkreis gefolgt und am Freitag zum spontanen Impfen ins Impfzentrum in den Trierer Moselauen gekommen. Dort sind Impfungen gegen das SarsCovII-Virus nun auch ohne Termin möglich.

Etwa Dreiviertel der 120 unangemeldeten Impflinge seien zwischen 18 und 35 Jahre alt gewesen, gibt die Trierer Stadtverwaltung auf Volksfreund-Nachfrage an. Ein Unter-18-Jähriger, der sich impfen lassen wollte, habe abgewiesen werden müssen, da Jugendliche generell nicht in Impfzentren geimpft werden dürfen – zumindest, sofern sie nicht den Prioritätsgruppen 1 oder 2 angehören, also zum Beispiel nicht vorerkrankt oder in der Pflege tätig sind.