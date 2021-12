Tausende Tickets verkauft : Messepark Trier: Impfzentrum bleibt länger - Was das für die kommende Körperwelten-Ausstellung bedeutet

Vom 25. März bis zum 17. Juli soll in der Trierer Messeparkhalle die bekannte Körperwelten-Ausstellung gastieren. Nun wurde allerdings bekannt, dass das dortige Impfzentrum noch mindestens bis Ende April in Betrieb bleiben soll. Eine Lösung für die Kollision ist noch nicht gefunden. Foto: Gunther von Hagens KÖRPERWELTEN

Trier Bis mindestens Ende April will das Land den Betrieb im Impfzentrum Trier in der Messehalle laufen lassen. Die Verlängerung kollidiert allerdings mit dem Termin der dort geplanten Körperwelten-Ausstellung – für die schon Tausende Tickets verkauft sind.

Das Land hat die voraussichtliche Betriebszeit des Impfzentrums in der Messehalle in den Trierer Moselauen verlängert: Statt bis in den Januar soll die Halle nun mindestens bis Ende April für den Impfbetrieb geblockt werden. „Das Land hat uns dies kurzfristig mitgeteilt“, erklärte Dezernent Markus Nöhl (SPD) in der Stadtratssitzung am Mittwochabend.