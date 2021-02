Kostenpflichtiger Inhalt: Konsum in der Corona-Krise : Piano und Pool statt Sansibar

Fast alles weg: Inhaber Georg Kern (links) und Mitarbeiter Sven Braun in der nahezu leergekauften Pianoabteilung des Trierer Musikhauses Reisser. Foto: Roland Morgen

Trier Während etliche Selbstständige im Lockdown und Arbeitnehmer in Kurzarbeit vor großen finanziellen Schwierigkeiten stehen, verdienen andere am Verkauf von Luxusartikeln wie Klavieren, Öfen, Swimmingpools, teuren Sportgeräten und Saunen. Was dahinter steckt.