Neue Markierung : In der Trierer Loebstraße dürfen Radler jetzt schneller fahren

Info

Wann der Radweg entlang der Loebstraße an den Ruwerradweg und an den Verteilerkreis Nord angeschlossen wird, steht noch nicht fest. Die „Optimierung der Radwegeverkehrsführung in Richtung Verteilerkreis“ werde gemeinsam mit dem letzten Bauabschnitt der Loebstraße „voraussichtlich 2019“ geplant, erklärt Rathaussprecher Schmitz. Der Anschluss an den Ruwerradweg werde zurzeit zusammen mit einer Studie zur Pendler-Radroute betrachtet, deren favorisierte Trasse derzeit an der linken Moselseite verlaufe, teilt Schmitz mit. „Je nach Ergebnis der Prüfung des Pendlerradwegs wird entschieden, ob die Anbindung zum Ruwerradweg mit dieser Maßnahme gemacht wird oder über die anstehende Erschließung zum Energie- und Technikpark der Stadtwerke am Grüneberg“, erläutert Schmitz, ohne einen Termin zu nennen.