Mehr Großstadt-Flair Hier findet man in Trier den Kiosk mit dem Kiez-Gefühl

In Berlin heißen sie Spätis, in Düsseldorf Büdchen, gemeint ist das Gleiche: Wenn der Supermarkt schon zu ist, bekomme ich hier noch Getränke, Snacks, Zigaretten oder Zeitungen – gerne auch rund um die Uhr (nicht jedoch in Rheinland-Pfalz, wegen des strengeren Ladenöffnungsgesetzes). Die Besitzer fungieren gleichzeitig als Seelentröster, als Kummerkasten, der Späti wird zum Treffpunkt für den ganzen Kiez. Ein bisschen Heimeligkeit in der Anonymität der Großstadt.