Einblick in Lost Place Treviris-Passage gammelt vor sich hin – aber in Nummer 15 spielt sich was ab

„Mittwoch und Donnerstag Reibekuchen mit Apfelmus.“ Ein handgeschriebenes Schild im Fenster erinnert noch an die Bäckerei rechts am Eingang, gegenüber des Netto-Marktes. Ein Zettel an der Tür der leeren Änderungs-Schneiderei verrät der Kundschaft, wo sie jetzt zu finden ist. Die meisten Geschäfte sind geschlossen, Schaufenster mit Folie verklebt. Die Rolltreppe am Ende der Passage steht still.