Große und kleine Projekte In diesen Trierer Schulen werden bald Handwerker anrücken

Die Egbertschule in Trier-Ost und die Wolfsberghalle in Heiligkreuz sind offensichtlich zwei so wichtige Prestigeprojekte, dass sich führende Köpfe der Verwaltung bei Ortsterminen ablichten lassen. Doch es geht nicht immer so glamourös zu. Angesichts der Menge an Projekten käme die für Schulen zuständige Bürgermeisterin Elvira Garbes vor lauter Vor-Ort-Terminen gar nicht dazu, jede Schule zu besuchen, in der etwas gerichtet werden muss.