Die City voranbringen Innenstadtmanager bezieht Büro in Trier-Galerie und bietet eine Art Sprechstunde an

Die Hoffnung, dass ein einziger Mensch sich um alle Probleme der Innenstadt kümmern und vor allen Dingen lösen kann, ist in Trier schon mehrfach geplatzt: Die erste so genannte City-Managerin sollte im Frühjahr 2001 mit ihrer Arbeit beginnen – trat den neuen Job allerdings gar nicht erst an. Der nächste Heilsbringer erschien zwar pünktlich zum Dienstantritt – fiel aber schon nach wenigen Monaten krankheitsbedingt wieder aus. 2002 wurde die dritte City-Managerin eingestellt – die ein gutes Jahr später jedoch schwanger wurde und nach ihrer Elternzeit nicht mehr zurückkehrte.