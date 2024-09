Parkleitsystem für 5 Millionen Euro Wie KI in Trier bei der Parkplatzsuche helfen soll

Ein Blechschaden am Martinsufer bedeutet oft auch einen Stau am Hauptbahnhof. Das ist ein typisches Beispiel dafür was passiert, wenn etwas irgendwo auf den Straßen der Stadt passiert. Dagegen wollen die Stadtwerke Trier (SWT) etwas unternehmen. Für rund 5,4 Millionen Euro wird deshalb Kim installiert.