Großprojekt im Trierer Westen Was noch alles am Römerbrückenkreisel gebaut werden muss

Trier · Im Frühjahr 2026 soll alles fertig sein. Bis dahin will die Stadt Trier die Umgestaltung des westlichen Umfelds der Römerbrücke abgeschlossen haben. Was sie sich dort alles vorgenommen hat und was das kosten soll.

11.10.2023, 15:39 Uhr

Derzeit ein beliebter Parkplatz, später einmal ein Ort der Begegnung. Die Fläche zwischen Benedikt-Labre-Haus und Lucky‘s Luke. Foto: TV/Harald Jansen

Von Harald Jansen Redaktion Trier

So langsam gehen die Großprojekte im Trierer Westen auf die Zielgerade. Ende kommenden Jahres sollen beispielsweise wieder Personenzüge an Haltepunkten zwischen Ehrang und Zewen halten. Auf dem Gelände der Jägerkaserne sollen Anfang 2024 Tiefbauarbeiten starten. Dort sollen rund 220 Wohnungen entstehen. Und auch bei der 2020 begonnenen Umgestaltung des westlichen Römerbrückenkopfs geht es in die entscheidende Phase. Nach aktuellem Stand rund 6,7 Millionen Euro sollen investiert werden, ein Großteil davon über Städtebaufördermittel.