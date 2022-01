Seit 2013 ist der Betrieb der maroden Egbert-Grundschule in das alte Kürenzer Schulhaus ausgelagert. In den nächsten beiden Jahren soll der Egbert-Bau teils neu errichtet, teils saniert werden. Das sieht der am Mittwoch vom Stadtrat mehrheitlich verabschiedete städtische Haushalt so vor. Foto: Christian Dirr