Lichter in der Innenstadt : Ist Ende Dezember Schluss mit der Weihnachtsbeleuchtung in Trier? Was an dem Gerücht dran ist

Statt Weihnachtsbeleuchtung heißt es seit zehn Jahren in Trier Winterbeleuchtung. Der Lichterglanz (wie hier in der Brotstraße in Blickrichtung Neustraße) bleibt bis Ende Januar. Foto: Roland Morgen

Trier Noch leuchtet und funkelt es in Triers Innenstadt. Doch „Ende Dezember ist Schluss mit der Weihnachtsbeleuchtung in Trier“, heißt es in der Gerüchteküche. Stimmt diese Aussage, die in der Stadt die Runde macht?