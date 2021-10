Stadtleben : Nach 13 Wochenenden mit vielen Künstlern: Die Bilanz des Festivals „Trier ist Kult(ur)“

Trier Ein Sommer voller Kleinkunst geht zu Ende. Die City-Initative Trier zieht nach ihrem erstmalig organisierten Festival „Trier ist Kult(ur)“ eine positive Bilanz.

An 13 Wochenenden, zuletzt Anfang Oktober, gab es insgesamt 63 künstlerische Darbietungen an verschiedenen Spielstätten in der Trierer Innenstadt, und zwar unter freiem Himmel in der Brotstraße, der Simeonstraße und auf dem Kornmarkt. Zum Beispiel waren das Lesungen und Vorführungen, Schauspiel und Tanz, ein Stelldichein regionaler Musiker, aber auch Auftritte von Feuerschluckern, Zauberer und Clowns – also ein buntes Programm, das als „Schaufenster der regionalen Kulturszene“ dienen sollte.