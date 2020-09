Ausstellung : Trier ist seit zehn Jahren eine faire Stadt

Trier Eine Ausstellung im Bildungszentrum Palais Walderdorff zeigt Bilder von Menschen, die sich für Nachhhaltigkeitsziele einsetzen.

Sophie Lungershausen, Geschäftsführerin der Lokalen Agenda 21 Trier, kündigte die fairen Wochen an, die noch bis zum 25. September laufen. Bürgermeisterin Elvira Garbes begrüßte die Mitwirkenden. Zusammen mit Sabine Mock, Bildungsreferentin der Lokalen Agenda 21, verlieh Garbes als eine Art Auszeichnung Bälle an Unternehmen, um deren Engagement für Fairtrade-Produkte zu würdigen.

Michael Jakobs, zuständig für nachhaltiges Wirtschaften bei der Lokalen Agenda 21, stellte die Website fairweg.info vor. Hier können Fairtrade-Unternehmen eingetragen werden, um sie für andere Nutzer auffindbar zu machen. Zudem wurde ein Bewertungssystem eingeführt, um das Engagement für Fairtrade der Unternehmen zu messen: Besser bewertete und damit engagiertere Fairtrade-Unternehmen werden in der Liste höher angezeigt. An einer digitalen Landkarte lässt sich feststellen, dass Trier eine Art Ballungszentrum für Fairtrade-Produkte und Unternehmen ist, aber auch in der Umgebung immer mehr Unternehmen Fairtrade-Produkte in ihr Sortiment aufnehmen.