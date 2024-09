Neue Koalition wohl erst ab Herbst Wo bitte geht’s hier nach Jamaika? Trierer Bündnis verhandelt noch

Am 16. April, ziemlich exakt vor fünf Monaten also, hat sich der Trierer Stadtrat zu seiner letzten Sitzung zusammengefunden. Damals „regierte“ noch die Ampel im Stadtparlament. Mit ihrer Mehrheit von 29 Stimmen im 56-köpfigen Rat konnten Grüne, SPD und FDP gemeinsame Lieblingsprojekte durchsetzen – teils zum Leidwesen der CDU. Die Kommunalwahl am 9. Juni änderte das Kräfteverhältnis allerdings: Jetzt ist die CDU stärkste Kraft im Stadtparlament.