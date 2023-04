Vom Säen und Loslassen Hilfe für Afrika: Was den Trierer Wissenchaftler Johannes Michael Nebe in seinem Engagement antreibt

Mitte der 1990er Jahre kam Afrika in das Leben des Wissenschaftlers. Konkreter: Ein Student aus Nairobi schrieb ihm einen Brief. Zu diesem Zeitpunkt war Nebe schon 15 Jahre in Trier, lehrte Landesplanung, Raumwissenschaft und Politikwissenschaften und engagierte sich in der Stadtpolitik. Davor war er in Bonn, in Berlin hatte er promoviert. Nebe holte den jungen afrikanischen Doktoranden nach Trier, um ein halbes Jahr lang seine Arbeit zu betreuen. Und 1997 flog er das erste Mal nach Nairobi, um bei der Promotionsfeier dabei zu sein – danach noch rund 30 Mal. So erzählt er es, während er in seinem Sessel sitzt und eine Tasse Tee mit beiden Händen umklammert.