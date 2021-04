Corona-Pandemie in Trier und Trier-Saarburg : Gedenken im Trierer Dom, neues Testzentrum im Hafen

Bischof Stephan Ackermann zelebriert am Sonntag, 18. April, um 21 Uhr im Trierer Dom ein Abendlob zum Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie. Foto: Roland Morgen

Trier/Saarburg Jüngere Patienten, Flaggen auf Halbmast und ab übernächster Woche mehr Impfstoff für die Hausärzte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Durchschnittsalter der Infizierten sinkt, der Bundespräsident ruft für Sonntag zum bundesweiten Gedenken an die Todesopfer auf. Im Trierer Hafen eröffnet ein weiteres Testzentrum, und die Schulbehörde hat noch keine Rückmeldungen darüber, wie die Testungen an den Schulen gelaufen sind.

Altersdurchschnitt Die weitaus meisten älteren Menschen in den Seniorenheimen sind geimpft. Auch unter den Über-70-Jährigen ist die Impfquote mittlerweile hoch. In der höheren Altersklasse stecken sich daher nur noch wenige Menschen mit dem Coronavirus an, was den Altersdurchschnitt der Infizierten sinken lässt: Im April lag das Alter der Neu-Infizierten in Trier und Trier-Saarburg bei 37 Jahren, wie das Gesundheitsamt mitteilt.

Zum Vergleich: Im Dezember lag der Altersdurchschnitt der Infizierten noch bei 47 Jahren und im April 2020 bei 50 Jahren. Lediglich im August 2020 lag der Durchschnitt mit 31 Jahren schon einmal sehr niedrig.

Tests an Schulen In der zurückliegenden Woche sollten auf Anweisung des Bildungsministeriums und der Schulbehörde alle Schulen ihren Schülerinnen und Schülern erstmals die Möglichkeit anbieten, sich zweimal selbst zu testen an unterschiedlichen Tagen. Voraussetzung ist die Einwilligung der erwachsenen Schüler oder bei Jüngeren die der Eltern. Wie hoch die Teilnehmerquote unter den Schülern ist und wie viele Schulen der Anweisung in vollem Umfang nachgekommen ist, dazu lagen der Schulbehörde ADD am Freitag keine Rückmeldungen vor.

Gedenken Am Trierer Rathaus wird – wie im ganzen Land – am Sonntag, 18. April, Trauerbeflaggung zu sehen sein. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ruft für diesen Tag zum nationalen Gedenken an die bisherigen Opfer der Corona-Pandemie auf. In der Stadt Trier sind 26 Menschen im Zusammenhang mit der Infektion gestorben, im Landkreis Trier-Saarburg 88. Gemeinsam mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer nimmt Triers OB Wolfram Leibe als Zeichen der Anteilnahme und des Gedenkens am Sonntag um 21 Uhr an einem Abendlob im Trierer Dom teil. Zu diesem Gottesdienst im Rahmen der Heilig-Rock-Tage hat Bischof Stephan Ackermann Menschen eingeladen, die einen Angehörigen durch Corona verloren haben und die in medizinischen Diensten oder in der Pflege an Corona-Kranken tätig sind. Das Abendlob ist wegen der beschränkten Sitzplätze im Dom nicht öffentlich zugänglich, wird aber vom regionalen Fernsehsender OK54 übertragen und ist auch als Livestream im Internet zu sehen (www.ok54.de/religion).

Hausärzte In der nächsten Woche können die Hausärzte in Trier und Trier-Saarburg offenbar noch nicht mit mehr Impfstoff rechnen als in der zurückliegenden Woche. Das teilte der Pharmagroßhändler Krieger auf TV-Nachfrage mit. Krieger hat seinen Firmensitz in Koblenz und beliefert rund 25 Apotheken in Trier und im Landkreis – und damit nach eigenen Angaben etwa 30 Prozent aller Apotheken in Stadt und Kreis – mit Covid-19-Impfstoffen. Die Krieger-Gruppe ist auch zuständig für die Belieferung der 31 rheinland-pfälzischen Impfzentren. „In der nächsten Woche werden Impfstoffe im vergleichbaren Rahmen ausgeliefert wie in dieser Woche“, erläutert Carla Dortmann, Marketing-Leiterin der Krieger-Gruppe. „Für die Auslieferung in der Kalenderwoche 17 – vom 26. April bis 30. April – rechnen wir allerdings mit einem signifikaten Anstieg der Anzahl an Vials.“ Vials heißen die kleinen Fläschchen, in denen der Impfstoff für die Weiterverarbeitung abgefüllt wird.