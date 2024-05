War mit Hunden spazieren Junge Frau aus Trier vermisst

Seit dem frühen Dienstagabend, 28. Mai, läuft eine Vermisstensuche – eine junge Frau kehrte nach dem Spaziergang mit ihren Hunden in einem Waldstück in der Nähe von Trier-Euren nicht nach Hause zurück. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, besteht die Annahme, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.