Ist bereit, ihren Hut in den Ring zu werfen als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl: Anja Reinermann-Matatko. Foto: Friedhelm Knopp

Trier Eine Kampfkandidatur steht an bei der Mitgliederversammlung der Trierer Grünen am heutigen Samstag. Sowohl Parteichefin Nathalie Cramme-Hill als auch Fraktionsvorsitzende Anja Reinermann-Matatko wollen Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2021 werden.

Eine Sache scheint sicher: Die Frau, die an der Spitze der Trierer Grünen in den Landtagswahlkampf zieht, wird einen Doppelnamen tragen.

Offiziell bei der Basis beworben um die Direktkandidatur im Wahlkreis Trier hat sich Natalie Cramme-Hill. Die 33-Jährige ist erst vor zwei Jahren in die Partei eingetreten, nur gut ein Jahr später hat der Kreisverband sie im Juni 2019 zu ihrer Vorstandsprecherin gewählt.

Mit Anja Reinermann-Matatko stellt sich eine zweite starke Frau für die Spitzenkandidatur zur Verfügung. Eine schriftliche Bewerbung hat sie zwar nicht eingereicht. „Aber wenn die Mitgliederversammlung der Auffassung ist, dass es gut wäre, mich nach Mainz zu entsenden, dann würde ich nicht Nein sagen“, deutet sie unmissverständlich an, dass sie ihren Hut bei der Kandidatenkür in den Ring werfen wird.

Reinermann-Matatko ist erfahren in der Trierer Kommunalpolitik: 2004 zog die heute 39-Jährige das erste Mal in den Trierer Stadtrat ein. Weil sie 2015 beruflich nach Bonn umzog, musste sie damals ihr Ratsmandat niederlegen. Mittlerweile lebt die promovierte Geografin nicht nur längst wieder in Trier – sondern sitzt auch wieder im Stadtrat: als Chefin der Grünen- Fraktion.