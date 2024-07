Zunehmender Schwund Wenn Karl Marx auf einmal die Buchstaben fehlen ...

„Das Volk, das ein anderes unterjocht, schmiedet seine eigenen Ketten“: So lautet eines der vier Karl-Marx-Zitate, die auf dem kleinen Platz an der Einmündung der Jüdemer- in die Brückenstraße ins Pflaster eingelassen sind. Oder vielmehr: „Da Vo k da e ande un h“. Denn von den vor ziemlich genau sechs Jahren – anlässlich Marx‘ 200. Geburtstag – verlegten Buchstaben fehlen mittlerweile ganz schön viele.