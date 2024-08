Die letzten Tage haben begonnen Ausverkauf im Kaufhof in der Trierer Fleischstraße: Über das Sterben einer Ära

„An die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ steht in säuberlicher Handschrift auf dem Umschlag. Der Brief steht neben einer der Kassen auf der Theke im Erdgeschoss des Kaufhofs in der Trierer Fleischstraße. Eine Kundin habe ihn abgegeben, um sich ganz persönlich zu bedanken. Für die gute Beratung und die Freundlichkeit der Verkäufer und Verkäuferinnen, die teilweise schon seit mehreren Jahrzehnten in dem Warenhaus arbeiten. „Und zwei riesige Packungen Merci-Schokolade waren auch noch dabei“, erzählt die Frau, die an diesem Donnerstagvormittag hinter einer der Kassen steht. „Das war schon herzzerreißend für uns“, sagt sie. Häufiger als Dank käme von den Kunden in diesen Tagen allerdings leider Gemeckere. „Weil hier geschlossen wird – dabei können wir doch gar nix dafür“, sagt die Verkäuferin.