Aus für Kaufhof in der Trierer Fleischstraße Kunden zum Kaufhof-Aus: „Das können die doch nicht machen!“

„Nicht ein Mal in meinem ganzen Leben habe ich was im Internet bestellt, nicht ein Mal!“ Die Enttäuschung, Wut und auch Traurigkeit ist Maria Schulz deutlich anzumerken. Wie sie so da steht, die zierliche 76-Jährige, mit ihrer Handtasche unter dem Arm. Vor den fest verschlossenen Türen der Kaufhof-Filiale in der Trierer Fleischstraße. Seit mehr als 50 Jahren kauft die Schweicherin regelmäßig in den Trierer Warenhäusern ein. Im Kaufhof in der Simeonstraße hat sie an diesem Samstag einen Badeanzug erstanden. In der Fleischstraße wollte sie jetzt noch nach einer Hose schauen. „Weil es in der Simeonstraße meine Größe nicht gab.“ Und jetzt soll diese zweite Kaufhof-Filiale für immer schließen? „Ich bin wirklich entsetzt“, sagt die Schweicherin.