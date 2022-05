Inklusion : Kaum barrierefreie Spielgeräte auf Kinderspielplätzen - Warum ändert die Stadt Trier das nicht schnell?

Werden Trierer Kinderspielplätze - hier eine Aufnahme aus Trier-West - inklusiv? Welche Spielgeräte können Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam benutzen? Foto: TV/Christian Altmayer

Trier 120 Spiel- und Bolzplätze gibt es in Trier. Die Stadt will über die nächsten zwei Jahre 3,7 Millionen Euro in Sanierung und Neubauten investieren. Ein Antrag im Stadtrat fordert, dass dabei auch in Inklusion investiert wird.