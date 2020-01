Kostenpflichtiger Inhalt: Müllentsorgung : Nur Tonnen, die richtig stehen, werden abgeholt

So ist es richtig: Wer seine Restmülltonne am Abholtag direkt an die Grundstücksgrenze stellt, möglichst mit dem Griff zur Straße, kann sich sicher sein, dass der Abfallbehälter auch geleert wird. Der bisherige automatische Hol- und Bringdienst ist abgeschafft. Foto: Christian Dirr

Trier Seit dem Jahreswechsel rollen die Müllmänner in Trier die Restabfalltonnen nicht mehr selbst an den Straßenrand. Wem die Änderung unbekannt ist, könnte sich wundern, dass sein Eimer nicht geleert wurde.

Nach der Aufregung über überquellende Bioabfall-Container könnte zumindest in Trier die nächste Beschwerdewelle auf den Abfallzweckverband Region Trier (ART) zurollen. Denn anders als bislang schieben die Müllmänner seit dem 1. Januar im Stadtgebiet nicht mehr automatisch am Abholtermin die Restmülltonnen an den Straßenrand und bringen diese nach der Leerung auch nicht wieder an ihren üblichen Stellplatz zurück. Seit voriger Woche sind die Bürger selbst dafür verantwortlich, dass ihre Tonnen am Abfuhrtag am Straßenrand stehen. Und zwar so, dass unmissverständlich klar ist: Der Eimer soll geleert werden. Der bisher in der Abfallgebühr inkludierte Hol- und Bringservice der Tonnen muss seit diesem Jahr beim ART extra dazu gebucht werden.

Konnten bis zum Jahreswechsel rund 21 000 Ein- und Mehrfamilienhäuser in Trier ohne Zusatzkosten grundsätzlich von dem Service profitieren, haben sich zum neuen Jahr nur gut 3200 Haushalte die Unterstützung extra dazu bestellt. „Wir gehen allerdings davon aus, dass die Zahl der Haushalte, die weiter mit dem Hol- und Bringservice rechnen, über dieses 3200 gemeldeten hinausgeht“, sagte ART-Direktor Maximilian Monzel bei einem Pressegespräch am Montag. „Diese Leute werden sich wundern, warum ihre Tonnen nicht geleert werden – was für Unmut sorgen wird“, vermutete Monzel weiter.

Daran, dass die Bürger nicht informiert wurden, liege das nicht, betonte Gregor Eibes, Landrat im Kreis Bernkastel-Wittlich und ART-Verbandsvorsitzender. „Alle Hauseigentümer wurden per Schreiben informiert und auch in der Abfallfibel, die jedem Haushalt zugestellt wurde, ist die Änderung erläutert. Wer trotzdem glaubt, dass es den Hol- und Bringservice in Trier weiter gibt, hat die Sache ordentlich verschlafen“, sagte Eibes.

Nach dem neuen Logistik- und Gebührenkonzept können nur noch Tonnen geleert werden, die entweder zum Hol- und Bringservice angemeldet sind oder die eindeutig von den Anwohnern an die Straße gestellt wurden. „Und zwar am besten direkt an den Straßenrand und mit dem Griff zur Straße“, betont Monzel. Die ART-Mitarbeiter müssten eindeutig erkennen können, dass der Restmüllbehälter wirklich geleert werden soll.

Wichtig ist das wegen des neuen Abrechnungssystems: In der jährlichen Grundgebühr sind nur noch 13 Leerungen enthalten. Jede zusätzliche wird von den an den Abfallgefäßen befestigten Computerchips registriert und extra berechnet. Bei einer 80-Liter-Tonne kosten die 14. und alle weitere Leerungen je 9,66 Euro, bei einer 120-Liter-Tonne 10,87 Euro und bei einer 240-Liter-Tonne 15,78 Euro.

Die Kosten für den dazubuchbaren Hol- und Bringservice hängen davon ab, ob man seine Tonne alle vier Wochen – wie von der Grundgebühr abgedeckt – oder alle zwei Wochen – gegen zusätzliche Leerungsgebühr – abholen lässt. Im Vier-Wochen-Rhythmus kostet der Hol- und Bringdienst 20 Euro pro Jahr, wer seine Tonne regelmäßig alle zwei Wochen raus- und reinstellen lassen möchte, zahlt 40 Euro. Unregelmäßige Leerungen, also mal alle vier Wochen, mal alle 14 Tage, können nicht vereinbart werden. Müssen die Tonnen über mehr als zwei Treppenstufen oder weiter als 15 Meter bewegt werden, erhöht sich die Hol- und Bringgebühr entsprechend.

Wer in einem Mehrfamilienhaus wohnt, ist außerdem abhängig von den anderen Parteien: Entweder müssen alle Haushalte den Hol- und Bringdienst buchen oder keine Partei kann den Service nutzen. „Man muss sich nur vorstellen, wie unsere Mitarbeiter im Keller vor zehn Tonnen stehen und dann raussuchen sollen, welche Tonne geholt und gebracht werden muss und welche nicht – das ist schlicht nicht machbar“, erklärt Monzel.

Wer den Hol- und Bringdienst nachträglich buchen will, muss im laufenden Monat seine Tonne trotzdem noch selbst rausstellen. Die Umstellung funktioniert immer erst zum Folgemonat.

Das größere Problem dürfte allerdings sein, die Sache beim ART in Auftrag zu geben. Denn zurzeit versuchen pro Tag rund 10 000 Kunden, den öffentlichen Abfallentsorger zu erreichen, davon etwa 3000 über die Servicenummer des Abfall-Telefons (0651/9491-1212) und der Rest über die Kontaktstelle für Verträge und Veranlagungen oder per E-Mail. 20 bis 25 Mitarbeiter seien täglich im ART-Callcenter und in der Vertragsstelle im Dienst, sagt Monzel. TV-Leser berichten trotzdem von teils stundenlanger Wartezeit und toten Leitungen. „Es ist tatsächlich so, dass wir es zurzeit nicht schaffen, die Anrufe in einer akzeptablen Zeit anzunehmen – bei Weitem nicht“, bedauert ART-Direktor Monzel. Nicht nur wegen des großen Andrangs, auch technisch sei die Telefonanlage überlastet. „Aber wir arbeiten daran, dass das so schnell wie möglich besser wird“, verspricht Monzel.