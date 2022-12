Weihnachtsbäckerei in Trier : Kein Weihnachten ohne Baumkuchen und Plätzchen bei Café Razen

Premiere: Gesellin Lina Lange schneidet zum ersten Mal einen Baumkuchen in Scheiben. Foto: Susanne Rendenbach Foto: TV/Susanne Rendenbach

Trier Sie selbst ist am liebsten im Pralinenraum. Kein Wunder, dass Elisabeth Ambrosius, Konditorin und Inhaberin des Café Razen in der Trierer Sichelstraße, den Advent und Weihnachten besonders mag. Denn in dieser Zeit kann sie sich beim Gießen ihrer Schokoladen-Weihnachtsfigürchen austoben.

„Man wird nicht Konditor, wenn man nicht seine kreative Ader ausleben möchte“, sagt einer, der dies seit elf Jahren in der Backstube des Café Razen tut. Heute stehen für Lukas Langenfeld Petit Fours auf dem Programm. Mit routinierter Bewegung stippt er auf einer zweizinkigen Gabel aufgespießte kleine Sandmasse-Marzipan-Würfel für wenige Sekunden in eine mit Schokolade gefüllte Schüssel. Zieht Würfel um Würfel mit der Gabel wieder heraus, dreht sie kurz, damit überschüssige Schokolade abtropft, und legt das Gebäck auf einem Rost ab. Später wird er es noch verzieren. 300 solcher Petit Fours ziehen derzeit jede Woche von der Backstube in den Verkaufsraum um. Kein ausschließliches Weihnachtsgebäck, aber eines, das in diesen Tagen sehr gefragt ist in der Konditorei Razen.

„Die Maschinerie ist angelaufen“, sagt Elisabeth Ambrosius (36), die 2007 genau in diesen Räumen das Konditoren-Handwerk gelernt hat. 2018 hat die gebürtige Wittlicherin den Betrieb als Nachfolgerin von Helga und Herbert Razen übernommen. Aber mit „Maschinerie“ meint Ambrosius nicht die Art der Produktion. Schließlich wird hier noch alles von Hand gefertigt. Täglich frisch, mit hochwertigen Zutaten, ohne Zusatzstoffe und nach bewährter Tradition. „Wir machen das wie Mutti“, sagt Ambrosius. „Darauf bin ich sehr stolz, und das macht uns aus.“ Die „Maschinerie“, das ist die Konzentration auf das Herstellen des Weihnachtsgebäcks ab der zweiten Novemberwoche. „Wir lassen das langsam anrollen, und zum ersten Advent ist alles da.“

EXTRA 1, 2, 3-Mürbeteig-Rezept von Elisabeth Ambrosius „Das kriegt jeder hin“, sagt Elisabeth Ambrosius. 1, 2, 3 heißt das Rezept, weil die Zutaten so im Verhältnis zueinander stehen. Zutaten 100 g Puderzucker 200 g Butter 300 g Mehl 1 Ei 1 Prise Salz Zubereitung Alle Zutaten sollten Raumtemperatur haben. Die Butter mit dem Puderzucker glattrühren, so dass sich keine Klümpchen bilden. Das Salz dazugeben. Das Ei unter die Masse geben. Mehl von Hand unterheben. Den Mürbeteig zwei Stunden im Kühlschrank ruhen lassen (damit sich der Puderzucker komplett auflöst). Teig auf etwa drei Millimeter ausrollen, mit Förmchen die Plätzchen ausstechen. Plätzchen bei 180 Grad Ober-/Unterhitze für etwa 8 bis 10 Minuten backen, bis sie goldbraun sind.

Alles, das sind allein etwa 15 Plätzchen-Sorten. Darunter einige, die gesetzt sind. Ohne Anisplätzchen, Spekulatius, Vanillekipferl, Baumkuchenspitzen, Gambrinusplätzchen, Spritzgebäck und Zimtsterne gibt es offensichtlich kein Weihnachten. Dabei hat es so manches Gebäck auf der Hitliste der Kundschaft ganz nach oben geschafft: „Zimtsterne sind der Renner“, sagt Ambrosius. Wie sie sich den Erfolg des Gebäcks erklärt, das bei Razen „fast nur aus Marzipan, Haselnuss und Mandel“ besteht? „Unsere Zimtsterne sind sehr hochwertig, gleichzusetzen mit einer Praline. Außerdem verkaufen wir sie vielleicht auch deshalb so gut, weil es nicht so einfach ist, die selbst zu machen.“

Zimtsterne stehen an diesem Tag nicht auf dem Programm. Den Arbeitszettel für ihr vierköpfiges Konditoren-Team stellt die Razen-Chefin immer am Vorabend des folgenden Arbeitstages zusammen. Auf den Arbeitszettel kommt, was frisch benötigt wird. Während Lukas Langenfeld mit seinen Petit Fours beschäftigt ist, sorgt Kollegin Susanne Wallmann nebenan für Nachschub an Gambrinus-Plätzchen. Butter, Zucker, Nüsse, Mehl und Eier sind die Zutaten für die Masse, aus der Wallmann etwa Zwei-Euro-Stück-große Taler formt, die Bleche damit belegt und sich nach dem Backen dem finalen Arbeitsschritt widmet: Mit einer Tülle drückt sie vorsichtig einen kleinen Nougat-Klecks auf die Nuss-Sandgebäck-Taler und anschließend jeweils zwei Hälften zusammen.

Derweil wartet auf Gesellin Lina Lange eine Premiere. Und zwar an einem fertig gebackenen, auf einem Spieß aufgehängten Baumkuchen, dem Klassiker unter den Kuchen, oder, wie Elisabeth Ambrosius sagt: „das Wahrzeichen der Konditoren“. „Du hältst oben an und musst dann die Schnittlinie halten“, weist Langenfeld seine Kollegin kurz ein, bevor die Gesellin zum ersten Mal ansetzt, um mit einem großen Messer ohne Sägeschliff einzelne Scheiben aus dem Baumkuchen zu schneiden. Diese Handbewegung wird Lange in den kommenden Wochen noch sehr häufig machen. „Es ist sehr beeindruckend, wie stark der Baumkuchen in diesem Jahr nachgefragt ist,“ sagt die Chefin. So wie auch der traditionelle Butterstollen. Der sei zwischenzeitlich deutlich weniger über die Verkaufstheke gegangen, erfreue sich nun aber wieder mehr Beliebtheit. Und das, obwohl er seinen Preis habe. Möglicherweise seien die Leute Industrieware ein bisschen leid und wieder eher bereit, für Qualität zu bezahlen.