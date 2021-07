Aktuelle Zahlen : Keine Corona-Neuinfektionen im Raum Trier - Neue Impfaktionen angekündigt

Trier Die Corona-Impfungen schreiten voran und die Zahlen zum Infektionsgeschehen sind erfreulich. Das Gesundheitsamt bittet weiterhin darum, die wichtigsten Regeln zu beachten.

Am heutigen Montag wurden dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg keine weiteren Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Somit beträgt die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen unverändert 7213 (2762 in der Stadt Trier und 4451 im Landkreis Trier-Saarburg).

Die Zahl der aktuell Infizierten wird heute mit 21 angegeben. Diese verteilen sich wie folgt: 13 im Landkreis und 8 in der Stadt Trier. Aktuell befindet sich ein Patient aus der Region wegen einer Covid-19-Erkrankung in stationärer Behandlung.

Aktuelle Corona-Impfquote in Stadt und Kreis Trier

Am kommenden Samstag (10. Juli 2021) findet in Hermeskeil eine erste Sonderimpfaktion für Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde Hermeskeil statt. Weitere dezentrale Impfaktionen in anderen Verbandsgemeinden sind in Planung. Ziel ist es, mit nun stärker verfügbaren Impfdosen die Durchimpfung der Bevölkerung zu beschleunigen.