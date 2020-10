Jugendkultur : Keine Zukunft für den Exhaus-Hort?

Trier 45 Grundschulkinder besuchen den Exhaus-Hort. Ab Januar könnte damit Schluss sein, befürchtet Bürgermeisterin Elvira Garbes – und gibt die Schuld daran Grünen, CDU und Linken. Die lassen die Kritik an sich abperlen.

Der Brief, den Triers grüne Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Elvira Garbes in diesen Tagen an alle Stadtratsfraktionen verschickt hat, birgt Sprengkraft. Denn er lässt am Kern des von CDU, Grünen und Linken initiierten Exhaus-Stadtratsbeschlusses kaum ein gutes Haar. Sie halte es „für ihre Verpflichtung“, den Rat „über die negativen Auswirkungen dieser Entscheidung“ zu informieren, schreibt Garbes. Die Umsetzung des Auftrags, den der Rat ihr gegeben habe, sei „teilweise nicht oder nur unter unzumutbaren Widrigkeiten für die Beteiligten möglich“.